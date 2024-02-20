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(Шемигон) Ольга Павловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

29.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.03.1885
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Григорий Трофимович Шемигон и Юлиания Ивановича Клименко жена-Гликерия Евсеева
Рождение
29.03.1892

Отец: Шемигон Павел Трофимович

Мать: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, и/к-1885г.,лист-69,зап-25
Смерть
Неизвестно
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