(Шемигон) Ольга Павловна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения29.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Крещение
29.03.1885
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Григорий Трофимович Шемигон и Юлиания Ивановича Клименко жена-Гликерия Евсеева
Рождение
29.03.1892
Отец: Шемигон Павел Трофимович
Мать: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, и/к-1885г.,лист-69,зап-25
Смерть
Неизвестно