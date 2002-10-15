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Спиридонова Вероника Дмитриевна
Спиридонова Вероника Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.10.2002
Пол
Женский
Отец
Спиридонов Дмитрий Александрович
1979 г.р.
Мать
Спиридонова Татьяна Александровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2002
Отец:
Спиридонов Дмитрий Александрович
Мать:
Спиридонова Татьяна Александровна
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