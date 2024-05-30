Куцева (Примакова) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1975
Бракосочетание
03.09.1994
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.09.1995
Сын: Куцев Александр Александрович
Отец ребёнка: Куцев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
06.08.2003
Дочь: Куцева Ангелина Александровна
Отец ребёнка: Куцев Александр Васильевич