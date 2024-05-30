Куцева (Примакова) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцева (Примакова) Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1975

Отец: Примаков Николай Александрович

Мать: Примакова (Шаповалова) Наталья Николаевна

Бракосочетание
03.09.1994

Муж: Куцев Александр Васильевич

Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.09.1995

Сын: Куцев Александр Александрович

Отец ребёнка: Куцев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
06.08.2003

Дочь: Куцева Ангелина Александровна

Отец ребёнка: Куцев Александр Васильевич

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