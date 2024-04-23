Сергей Власович
Место рождения
Дата рождения1684
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Алёна Сергеевна
Мать ребёнка: Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1716
Сын: Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Агафья Петровна