Сергей Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Власович

Сергей Власович

Место рождения

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1684

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1684 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Влас

Мать: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1711

Дочь: Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Агафья Петровна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Алёна Сергеевна

Мать ребёнка: Агафья Петровна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1716

Сын: Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Агафья Петровна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.