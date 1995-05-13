Гальчинский Пантелей Мартъянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.05.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1968
Дочь: Ниженец Ольга Пантелеевна
Мать ребёнка: Гальчинская Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
14.04.?
Дочь: Гальчинская Людмила Пантелеевна
Мать ребёнка: Гальчинская Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гальчинский Анатолий Пантелеевич
Мать ребёнка: Гальчинская Мария Ефимовна
Смерть
13.05.1995