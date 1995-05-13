Гальчинский Пантелей Мартъянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальчинский Пантелей Мартъянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1968

Дочь: Ниженец Ольга Пантелеевна

Мать ребёнка: Гальчинская Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
14.04.?

Дочь: Гальчинская Людмила Пантелеевна

Мать ребёнка: Гальчинская Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гальчинский Анатолий Пантелеевич

Мать ребёнка: Гальчинская Мария Ефимовна

Смерть
13.05.1995
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