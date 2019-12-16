Спирин Борис Павлович 16.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спирин Борис Павлович

Место рождения

Митино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

16.03.1924

Дата смерти

16.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Митино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
26.06.1946

Жена: Спирина (Колесникова) Надежда Викторовна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Спирин Сергей Борисович

Мать ребёнка: Спирина (Колесникова) Надежда Викторовна

Митино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.1948

Сын: Спирин Евгений Борисович

Мать ребёнка: Спирина (Колесникова) Надежда Викторовна

Митино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1957

Дочь: Спирина Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Спирина (Колесникова) Надежда Викторовна

Смерть
16.12.2019

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