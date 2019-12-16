Спирин Борис Павлович
Место рождения
Дата рождения16.03.1924
Дата смерти16.12.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.06.1946
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Спирина (Колесникова) Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
21.08.1948
Мать ребёнка: Спирина (Колесникова) Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
29.06.1957
Дочь: Спирина Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Спирина (Колесникова) Надежда Викторовна
Смерть
16.12.2019