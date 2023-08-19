Пецкова (Дука) Нина
Место рожденияУкраина
Дата рождения1907
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Дука Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мунько (Пецкова) Валентина
Отец ребёнка: Пецков Варсис
Рождение ребёнка
1932
Сын: Пецков Юрий Георгий
Отец ребёнка: Пецков Варсис
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гладкая (Пецкова) Тамара
Отец ребёнка: Пецков Варсис
Рождение ребёнка
1939
Сын: Пецков Андрей
Отец ребёнка: Пецков Варсис
Рождение ребёнка
1939
Сын: Пецков Федор
Отец ребёнка: Пецков Варсис
Рождение ребёнка
14.12.1946
Сын: Пецков Владимир
Отец ребёнка: Пецков Варсис
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Апенникова (Пецкова) Людмила
Отец ребёнка: Пецков Варсис
Смерть
2003