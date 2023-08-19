Пецкова (Дука) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пецкова (Дука) Нина

Место рождения

Украина

Дата рождения

1907

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Дука Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мунько (Пецкова) Валентина

Отец ребёнка: Пецков Варсис

Рождение ребёнка
1932

Сын: Пецков Юрий Георгий

Отец ребёнка: Пецков Варсис

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Гладкая (Пецкова) Тамара

Отец ребёнка: Пецков Варсис

Рождение ребёнка
1939

Сын: Пецков Андрей

Отец ребёнка: Пецков Варсис

Рождение ребёнка
1939

Сын: Пецков Федор

Отец ребёнка: Пецков Варсис

Рождение ребёнка
14.12.1946

Сын: Пецков Владимир

Отец ребёнка: Пецков Варсис

Дубровица, Рівненська область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Апенникова (Пецкова) Людмила

Отец ребёнка: Пецков Варсис

Смерть
2003
Дубровица, Рівненська область

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