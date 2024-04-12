Каракчеева Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каракчеева Ольга

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

28.06.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ск
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1986

Отец: не указан

Мать: Каракчеева Валентина Ивановна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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