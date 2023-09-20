Казаринов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1896
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1896
Отец: Казаринов Василий
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
07.12.1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
03.04.1937
Смерть
1953