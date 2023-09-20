Казаринов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаринов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1896

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1896

Отец: Казаринов Василий

Мать: (Рябова) Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казаринова (Баландина) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казаринова (Баландина) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
07.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казаринова (Баландина) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казаринова (Баландина) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
03.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казаринова (Баландина) Александра Васильевна

Смерть
1953

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