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Пятков Кирилл Юрьевич

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

14.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2003

Отец: Пятков Юрий Владимирович

Мать: Сабанова Татьяна Васильевна

Томск, город Томск, Томская область
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