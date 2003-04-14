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Пятков Кирилл Юрьевич
Пятков Кирилл Юрьевич
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Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
14.04.2003
Пол
Мужской
Отец
Пятков Юрий Владимирович
1977 г.р.
Мать
Сабанова Татьяна Васильевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2003
Отец:
Пятков Юрий Владимирович
Мать:
Сабанова Татьяна Васильевна
Томск
, город Томск, Томская область
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