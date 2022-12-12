Хотенченко (Коноплёва) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХотенченко (Коноплёва) Мария Ивановна

Хотенченко (Коноплёва) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Люберцы, Люберцы, Московская область

Дата рождения

18.01.1945

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1945

Отец: Коноплёв Иван Васильевич

Мать: Дарья Макаровна Коноплёва

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1970

Сын: Комиссаренко Илья Владимирович

Отец ребёнка: Комиссаренко Владимир Моисеевич

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
31.01.1978

Сын: Хотенченко Артём Александрович

Отец ребёнка: Хотенченко Александр Григорьевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комиссаренко Владимир Моисеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close