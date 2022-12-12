Хотенченко (Коноплёва) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.01.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1945
Рождение ребёнка
23.01.1970
Сын: Комиссаренко Илья Владимирович
Отец ребёнка: Комиссаренко Владимир Моисеевич
Рождение ребёнка
31.01.1978
Сын: Хотенченко Артём Александрович
Отец ребёнка: Хотенченко Александр Григорьевич
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно