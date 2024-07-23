Ордина Мария Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Мария Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Сила Ермилович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ордин Григорий Силович

Отец ребёнка: Ордин Сила Ермилович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Параскева Силична

Отец ребёнка: Ордин Сила Ермилович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ордин Фёдор Силович

Отец ребёнка: Ордин Сила Ермилович

д. Татариново
Смерть
Неизвестно

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