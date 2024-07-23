Ордина Мария Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ордин Сила Ермилович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Ордин Сила Ермилович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Параскева Силична
Отец ребёнка: Ордин Сила Ермилович
д. Татариново
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ордин Фёдор Силович
Отец ребёнка: Ордин Сила Ермилович
д. Татариново
Смерть
Неизвестно