Турчин Гавриил Никитович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Осуждение
01.02.1930
На основании постановления ЦИК СНК от 1.02.1930 года раскулачен и выслан в 1931 году в Челябинскую область, где находился на спец поселении
Смерть
1943
Погиб на производстве
Реабилитация осужденного
18.10.1991
Реабилитирован на основании ст. 3 п. "В" Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18.10.1991.