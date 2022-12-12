Турчин Гавриил Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурчин Гавриил Никитович

Турчин Гавриил Никитович

avatar

Место рождения

Геническ

Дата рождения

1914

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Турчин Никита Афанасьевич

Мать: Турчина Мария Алексеевна

Осуждение
01.02.1930
На основании постановления ЦИК СНК от 1.02.1930 года раскулачен и выслан в 1931 году в Челябинскую область, где находился на спец поселении
Смерть
1943
Копейск, Копейский, Челябинская область
Погиб на производстве
Реабилитация осужденного
18.10.1991
Копейск, Копейский, Челябинская область
Реабилитирован на основании ст. 3 п. "В" Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18.10.1991.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close