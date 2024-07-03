Кирпичова (Выдрова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1957
Сын: Кирпичов Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1962
Сын: Кирпичов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2015