Кирпичова (Выдрова) Анна Николаевна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКирпичова (Выдрова) Анна Николаевна

Кирпичова (Выдрова) Анна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Выдров Николай Фёдорович

Мать: Выдрова (Крылова) Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1957

Сын: Кирпичов Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1962

Сын: Кирпичов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.