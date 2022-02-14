(Станкевич) Екатерина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Станкевич Герасим
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
13.09.1955
Дочь: Булавкина Тамара Александровна
Отец ребёнка: Никитенко Александр Романович
Рождение ребёнка
14.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитенко Александр Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитенко Александр Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно