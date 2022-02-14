(Станкевич) Екатерина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Станкевич) Екатерина Герасимовна

(Станкевич) Екатерина Герасимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Станкевич Герасим

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
13.09.1955

Дочь: Булавкина Тамара Александровна

Отец ребёнка: Никитенко Александр Романович

Рождение ребёнка
14.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитенко Александр Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитенко Александр Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенко Александр Романович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close