Солодянкина Настасья Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Настасья Козьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Марфида Ивановна

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
12.02.1896

Сын: Солодянкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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