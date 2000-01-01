Солодянкина Настасья Козьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Марфида Ивановна
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
12.02.1896
Сын: Солодянкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно