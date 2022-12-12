Кашин Ефим Селиверстов
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Кашин Селивестр Тимофеев
Мать: Кашина Фёкла Егоровна
Военная служба
С 1855 по 1868
Отдан в рекруты в 1855 г., отставной рядовой солдат с 1868 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонасия Архипова
ДЕТИ: Варвара *1848, Лукия *1850, Иван*1853, Афанасий *1855, Мария *1868
Смерть
Неизвестно