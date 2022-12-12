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Кашин Ефим Селиверстов

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Место рождения

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кашин Селивестр Тимофеев

Мать: Кашина Фёкла Егоровна

Старый Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Военная служба
С 1855 по 1868
Отдан в рекруты в 1855 г., отставной рядовой солдат с 1868 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонасия Архипова

ДЕТИ: Варвара *1848, Лукия *1850, Иван*1853, Афанасий *1855, Мария *1868
Смерть
Неизвестно
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