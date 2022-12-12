Карпенко Григорий Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Карпенко Демьян Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Карпенко Дорофей Григорьевич
Мать ребёнка: Карпенко Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Дергачи, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпенко Пелагея
Смерть
Неизвестно