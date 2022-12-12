Карпенко Григорий Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Григорий Демьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Карпенко Демьян Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Карпенко Дорофей Григорьевич

Мать ребёнка: Карпенко Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Дергачи, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Пелагея

Смерть
Неизвестно
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