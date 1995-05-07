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Овчинников Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1952

Дата смерти

07.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1971

Сын: Овчинников Игорь Александрович

Мать ребёнка: Овчинникова Вера Григорьевна

Россия, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Колтубанка
Рождение ребёнка
14.12.1972

Дочь: Рукина Наталия Александровна

Мать ребёнка: Овчинникова Вера Григорьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.11.1984

Сын: Овчинников Сергей Александрович

Мать ребёнка: Овчинникова Вера Григорьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Вера Григорьевна

Смерть
07.05.1995
Пермь, Пермский, Пермский край
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