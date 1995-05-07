Овчинников Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1952
Дата смерти07.05.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.04.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1971
Сын: Овчинников Игорь Александрович
Мать ребёнка: Овчинникова Вера Григорьевна
Россия, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Колтубанка
Рождение ребёнка
14.12.1972
Дочь: Рукина Наталия Александровна
Мать ребёнка: Овчинникова Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
17.11.1984
Сын: Овчинников Сергей Александрович
Мать ребёнка: Овчинникова Вера Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.1995