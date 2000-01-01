Дубинкина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинкина Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свердлов Петр

Мать: Свердлова Евгения

Рождение ребёнка
02.04.1955

Дочь: Чибисова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Дубинкин Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинкин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Дубинкин Владимир Иосифович

Смерть
Неизвестно
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