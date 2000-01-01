Дубинкина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свердлов Петр
Мать: Свердлова Евгения
Рождение ребёнка
02.04.1955
Дочь: Чибисова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Дубинкин Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубинкин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Дубинкин Владимир Иосифович
Смерть
Неизвестно