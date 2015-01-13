Еремеева (Пчелинцева) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремеева (Пчелинцева) Лидия Петровна

Еремеева (Пчелинцева) Лидия Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1954

Дата смерти

13.01.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1913 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1954

Отец: не указан

Мать: (литючая) Пчелинцева Мария

Рождение ребёнка
20.08.1980

Сын: Еремеев Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
13.01.2015
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close