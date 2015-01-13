Еремеева (Пчелинцева) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1954
Дата смерти13.01.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.08.1980
Сын: Еремеев Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
13.01.2015
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область