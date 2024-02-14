Распопова (Багаутдинова) Назия Садертдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопова (Багаутдинова) Назия Садертдиновна

Место рождения

г.Дрожжаное, Татарская ССР

Дата рождения

01.04.1930

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930

Отец: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

Мать: Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Распопов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распопов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Распопов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распопов Михаил

Рождение ребёнка
23.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Распопов Михаил

Смерть
2014
Похороны
Неизвестно

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