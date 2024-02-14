Распопова (Багаутдинова) Назия Садертдиновна
Место рожденияг.Дрожжаное, Татарская ССР
Дата рождения01.04.1930
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Распопов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распопов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Распопов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Распопов Михаил
Рождение ребёнка
23.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Распопов Михаил
Смерть
2014
Похороны
Неизвестно