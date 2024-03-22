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(Tenneberg) Ly-Gisela Hedvig

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

23.01.1922

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1922

Отец: Tenneberg Heinrich Voldemar

Мать: Tenneberg Alide-Emmeline

Таллин, Эстонская ССР
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