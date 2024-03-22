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(Tenneberg) Ly-Gisela Hedvig
(Tenneberg) Ly-Gisela Hedvig
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Древо
Место рождения
Таллин
, Эстонская ССР
Дата рождения
23.01.1922
Пол
Женский
Отец
Tenneberg Heinrich Voldemar
1892 г.р.
Мать
Tenneberg (Pullmann) Alide-Emmeline
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1922
Отец:
Tenneberg Heinrich Voldemar
Мать:
Tenneberg Alide-Emmeline
Таллин
, Эстонская ССР
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