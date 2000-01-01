Сухова Ксения Аверкиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смертиДо 1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Отец ребёнка: Сухов Стефан Ильич
Рождение ребёнка
12.09.1877 ст.
Дочь: Евфросиния Стефановна
Отец ребёнка: Сухов Стефан Ильич
Рождение ребёнка
12.09.1877 ст.
Дочь: Фекла Стефановна
Отец ребёнка: Сухов Стефан Ильич
Рождение ребёнка
19.09.1880 ст.
Отец ребёнка: Сухов Стефан Ильич
Рождение ребёнка
19.09.1883 ст.
Дочь: Евфросиния Стефановна
Отец ребёнка: Сухов Стефан Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухов Стефан Ильич
Смерть
До 1887 ст.