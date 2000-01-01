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Сухова Ксения Аверкиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855 ст.

Дата смерти

До 1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Сын: Сухов Трофим Стефанов

Отец ребёнка: Сухов Стефан Ильич

Рождение ребёнка
12.09.1877 ст.

Дочь: Евфросиния Стефановна

Отец ребёнка: Сухов Стефан Ильич

Рождение ребёнка
12.09.1877 ст.

Дочь: Фекла Стефановна

Отец ребёнка: Сухов Стефан Ильич

Рождение ребёнка
19.09.1880 ст.

Сын: Сухов Сергей Стефанов

Отец ребёнка: Сухов Стефан Ильич

Рождение ребёнка
19.09.1883 ст.

Дочь: Евфросиния Стефановна

Отец ребёнка: Сухов Стефан Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Стефан Ильич

Смерть
До 1887 ст.
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