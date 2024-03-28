Федоров Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова (Ермошина) Ольга
Рождение ребёнка
22.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова (Ермошина) Ольга