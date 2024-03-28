Федоров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Владимир

Федоров Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова (Ермошина) Ольга

Рождение ребёнка
23.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Ермошина) Ольга

Рождение ребёнка
22.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Ермошина) Ольга

Мы используем куки для улучшения работы сайта.