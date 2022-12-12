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Усенко Григорий Николаевич

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Место рождения

Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

15.04.1924

Дата смерти

25.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1924

Отец: Усенко Николай Федотович

Мать: Усенко Евдокия Борисовна

Согорное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усенко Тамара Григорьевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
25.06.1993
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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