Усенко Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1924
Дата смерти25.06.1993
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1924
Отец: Усенко Николай Федотович
Мать: Усенко Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
17.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усенко Тамара Григорьевна
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
25.06.1993
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область