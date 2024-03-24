Пчельникова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчельникова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчельников Павел

Отец ребёнка: Пчельников Евгений Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчельников Владимир

Отец ребёнка: Пчельников Евгений Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбина (Алла)

Отец ребёнка: Пчельников Евгений Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчельников Петр

Отец ребёнка: Пчельников Евгений Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчельников Александр

Отец ребёнка: Пчельников Евгений Михеевич

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