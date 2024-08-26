Смирнов Михаил Терентьев
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения17.11.1922
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1922
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
1941
Род войск: Калининский РВК г. Москвы | Воинское звание: Рядовой | Догистанская ССР г. Махачкала - воинский адрес по последнему письму
Смерть
1941
Причина смерти: ВОВ