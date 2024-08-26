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Смирнов Михаил Терентьев

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

17.11.1922

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1922

Отец: Смирнов Терентий Филимонов

Мать: Смирнова Агафья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Военная служба
1941
Род войск: Калининский РВК г. Москвы | Воинское звание: Рядовой | Догистанская ССР г. Махачкала - воинский адрес по последнему письму
Смерть
1941
Причина смерти: ВОВ

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