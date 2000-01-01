(Некрасов) Марфа Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасов) Марфа Агаповна

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Место рождения

Каменка

Дата рождения

01.07.1808

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1808

Отец: Некрасов Агап Тимофеевич

Мать: Некрасова Марфа Гавриловна

Каменка
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