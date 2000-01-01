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(Некрасов) Марфа Агаповна
(Некрасов) Марфа Агаповна
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Место рождения
Каменка
Дата рождения
01.07.1808
Пол
Женский
Отец
Некрасов Агап Тимофеевич
1782 г.р.
Мать
Некрасова (()) Марфа Гавриловна
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1808
Отец:
Некрасов Агап Тимофеевич
Мать:
Некрасова Марфа Гавриловна
Каменка
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