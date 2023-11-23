Василий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Алексей Алексеев

Мать: Ирина Иванова

Василий Алексеевич (1697 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Алексеевича. Служил дьячком в том же селе. О жене его данных нет. Дети: Федор (17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1744

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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