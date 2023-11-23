Василий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Алексей Алексеев
Мать: Ирина Иванова
Василий Алексеевич (1697 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Алексеевича. Служил дьячком в том же селе. О жене его данных нет. Дети: Федор (17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно