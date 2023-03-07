Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухова (Рычкова) Анастасия Константиновна

Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.01.1896

Муж: Обухов Филипп Борисович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Обухов Прокопий Филиппович

Отец ребёнка: Обухов Филипп Борисович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Обухова (Обухова) Дария Филипповна

Отец ребёнка: Обухов Филипп Борисович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Обухова (Обухова) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Обухов Филипп Борисович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Обухов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Обухов Филипп Борисович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Обухова) Ефросинья Филипповна

Отец ребёнка: Обухов Филипп Борисович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Обухов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Обухов Филипп Борисович

Смерть
После 1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.