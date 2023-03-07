Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1896
Рождение ребёнка
1897
Сын: Обухов Прокопий Филиппович
Отец ребёнка: Обухов Филипп Борисович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Обухова (Обухова) Дария Филипповна
Отец ребёнка: Обухов Филипп Борисович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Обухова (Обухова) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Обухов Филипп Борисович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Обухов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Обухов Филипп Борисович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Обухова) Ефросинья Филипповна
Отец ребёнка: Обухов Филипп Борисович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Обухов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Обухов Филипп Борисович
Смерть
После 1917