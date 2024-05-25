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Карманов Александр Павлович

Место рождения

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1834

Дата смерти

02.10.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Карманов Павел Спиридонович

Мать: не указана

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Карманов Владимир! Александрович

Мать ребёнка: не указана

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Карманова Григорий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Карманов Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Сын: Карманов Николай! Александрович

Мать ребёнка: не указана

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.10.1912

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