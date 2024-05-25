Карманов Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти02.10.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Карманов Павел Спиридонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Карманов Владимир! Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Карманова Григорий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Карманов Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Карманов Николай! Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.10.1912