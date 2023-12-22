Ярославцев Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцев Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.945

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.945

Отец: Ярославцев Иван

Мать: Ярославцева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
18.11.1972

Сын: Ярославцев Владимир Вячеславович

Мать ребёнка: Ярославцева Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярославцева Надежда Владимировна

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