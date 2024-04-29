(Черткова) Александра Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Черткова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чертков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боде) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Боде-Колычёв Михаил Барон Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боде-Колычева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Боде-Колычёв Михаил Барон Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боде-Колычёв Михаил Барон Львович

Смерть
Неизвестно

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