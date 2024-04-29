(Черткова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чертков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боде) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Боде-Колычёв Михаил Барон Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боде-Колычева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Боде-Колычёв Михаил Барон Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно