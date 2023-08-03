Матрена (Мария) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смерти28.06.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Фомич
Отец ребёнка: Фома Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Василий Фомич
Отец ребёнка: Фома Афанасьевич
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Ксения Фоминична
Отец ребёнка: Фома Афанасьевич
Рождение ребёнка
1861 ст.
Отец ребёнка: Фома Афанасьевич
Бракосочетание
До 1900
Муж: не указан
Смерть
28.06.1901 ст.
Афанасьевская церковь Чермы вдова Матрена Яковлевна https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-HVD7?i=486&cat=754352