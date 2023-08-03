Матрена (Мария) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена (Мария) Яковлевна

Матрена (Мария) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

28.06.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Фомич

Отец ребёнка: Фома Афанасьевич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Василий Фомич

Отец ребёнка: Фома Афанасьевич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Ксения Фоминична

Отец ребёнка: Фома Афанасьевич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Афанасьев Мирон Фомич

Отец ребёнка: Фома Афанасьевич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 1900

Муж: не указан

Смерть
28.06.1901 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Чермы вдова Матрена Яковлевна https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-HVD7?i=486&cat=754352

Мы используем куки для улучшения работы сайта.