Изместьева Марфа Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти23.02.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1857
Дочь: Ларионова (Изместьева) Ольга Артемьева
Отец ребёнка: Изместьев Артемий Феодоров
Смерть
23.02.1865 ст.
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
умерла от чахотки