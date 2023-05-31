Изместьева Марфа Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изместьева Марфа Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

23.02.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1857

Дочь: Ларионова (Изместьева) Ольга Артемьева

Отец ребёнка: Изместьев Артемий Феодоров

Смерть
23.02.1865 ст.
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
умерла от чахотки

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