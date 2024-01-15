Марина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Дочь: (Преснякова) Пелагия Ермолаева
Отец ребёнка: Пресняков Ермолай Леонтьев
Рождение ребёнка
1741
Сын: Пресняков Арефий Ермолаев
Отец ребёнка: Пресняков Ермолай Леонтьев
Рождение ребёнка
1747
Сын: Пресняков Михайло Ермолаев
Отец ребёнка: Пресняков Ермолай Леонтьев
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Преснякова) Василиса Ермолаева
Отец ребёнка: Пресняков Ермолай Леонтьев
Смерть
Неизвестно