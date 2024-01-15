Марина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Дочь: (Преснякова) Пелагия Ермолаева

Отец ребёнка: Пресняков Ермолай Леонтьев

Рождение ребёнка
1741

Сын: Пресняков Арефий Ермолаев

Отец ребёнка: Пресняков Ермолай Леонтьев

Рождение ребёнка
1747

Сын: Пресняков Михайло Ермолаев

Отец ребёнка: Пресняков Ермолай Леонтьев

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Преснякова) Василиса Ермолаева

Отец ребёнка: Пресняков Ермолай Леонтьев

Смерть
Неизвестно

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