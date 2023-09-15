Сюзева (Ичетовкина) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Ичетовкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1905
Сын: Сюзев Афанасий Александрович
Отец ребёнка: Сюзев Александр Семенович
Рождение ребёнка
20.08.1911
Дочь: Селезнева Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Сюзев Александр Семенович
Рождение ребёнка
30.07.1913
Дочь: Шестакова Анисия Александровна
Отец ребёнка: Сюзев Александр Семенович
Рождение ребёнка
23.10.1920
Отец ребёнка: Сюзев Александр Семенович
Улюколь, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно