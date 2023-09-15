Сюзева (Ичетовкина) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюзева (Ичетовкина) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Ичетовкин Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1905

Сын: Сюзев Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Сюзев Александр Семенович

Рождение ребёнка
20.08.1911

Дочь: Селезнева Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Сюзев Александр Семенович

Рождение ребёнка
30.07.1913

Дочь: Шестакова Анисия Александровна

Отец ребёнка: Сюзев Александр Семенович

Рождение ребёнка
23.10.1920

Сын: Сюзев Иван Александрович

Отец ребёнка: Сюзев Александр Семенович

Улюколь, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюзев Александр Семенович

Смерть
Неизвестно
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