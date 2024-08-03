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Пономарев Тимофей Алексеевич

Место рождения

Кода, Канский округ, Сибирский край

Дата рождения

1719

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Пономарев Алексей Никифорович

Мать: не указана

Кода, Канский округ, Сибирский край
В 1722 году в Ускодинской деревне: отставные пашенные крестьяне Петр Никифоров сын Пономарев и Алексей Никифоров сын Пономарев, в РС которого прибавился сын Тимофей 3 лет.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Пономарев Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна

Кода, Канский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Пономарев Мартын Тимофеевич

Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Пономарев Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Пономарев Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Пономарева) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Пономарев Федот (Федор) Тимофеевич

Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна

Смерть
1790
Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
от старости

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