Пономарев Тимофей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Пономарев Алексей Никифорович
Мать: не указана
В 1722 году в Ускодинской деревне: отставные пашенные крестьяне Петр Никифоров сын Пономарев и Алексей Никифоров сын Пономарев, в РС которого прибавился сын Тимофей 3 лет.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Пономарев Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Пономарев Мартын Тимофеевич
Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Пономарев Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Пономарев Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Пономарева) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Пономарев Федот (Федор) Тимофеевич
Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна
Смерть
1790
Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
от старости