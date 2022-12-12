Станкевич Елена Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтанкевич Елена Герасимовна

Станкевич Елена Герасимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Станкевич Герасим

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
04.11.1957

Дочь: Савенок Людмила

Отец ребёнка: не указан

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.10.?

Дочь: Савенок Инна

Отец ребёнка: не указан

Брагин, Брагинский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close