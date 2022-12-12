Станкевич Елена Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Станкевич Герасим
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
04.11.1957
Дочь: Савенок Людмила
Отец ребёнка: не указан
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.10.?
Дочь: Савенок Инна
Отец ребёнка: не указан
Брагин, Брагинский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно