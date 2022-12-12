Чередова (Драгулина) Анна Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова (Драгулина) Анна Леонтьева

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.07.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
20.07.1854 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1875 ст.

Муж: Чередов Пётр Григорьев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1875 ст.

Сын: Чередов Василий Петров

Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1877 ст.

Дочь: Чередова Мария Петрова

Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1878 ст.

Сын: Чередов Василий Петров

Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1879 ст.

Сын: Чередов Иван Петров

Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1880 ст.

Сын: Чередов Николай Петров

Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1882 ст.

Сын: Чередов Иван Петров

Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1885 ст.

Сын: Чередов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1887 ст.

Сын: Чередов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1890 ст.

Сын: Чередов Яков Петрович

Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1892 ст.

Дочь: Чередова Елизавета Петрова

Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1897 ст.

Сын: Чередов Андрей Петров

Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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