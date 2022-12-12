Чередова (Драгулина) Анна Леонтьева
Место рождения
Дата рождения15.07.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
20.07.1854 ст.
Бракосочетание
12.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1875 ст.
Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
19.06.1877 ст.
Дочь: Чередова Мария Петрова
Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
10.04.1878 ст.
Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
24.05.1879 ст.
Сын: Чередов Иван Петров
Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
05.12.1880 ст.
Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
22.05.1882 ст.
Сын: Чередов Иван Петров
Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
12.02.1885 ст.
Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
26.09.1887 ст.
Сын: Чередов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
28.04.1890 ст.
Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
18.10.1892 ст.
Дочь: Чередова Елизавета Петрова
Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
02.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Чередов Пётр Григорьев
Смерть
Неизвестно