Таргариен Эйгон I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаргариен Эйгон I

Таргариен Эйгон I

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

37

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12

Сын: Таргариен Мейгор

Мать ребёнка: Таргариен Висенья

Рождение ребёнка
До 20

Сын: Таргариен Эйнис I

Мать ребёнка: Таргариен Рейнис

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таргариен Рейнис

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таргариен Висенья

Смерть
37
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close