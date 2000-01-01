Таргариен Эйгон I
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти37
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12
Сын: Таргариен Мейгор
Мать ребёнка: Таргариен Висенья
Рождение ребёнка
До 20
Сын: Таргариен Эйнис I
Мать ребёнка: Таргариен Рейнис
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таргариен Рейнис
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таргариен Висенья
Смерть
37