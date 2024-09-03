Толстая (Кривенцева) Василиса Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Кривенцева) Василиса Фролова

Место рождения

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Кривенцов Фрол Яковлев

Мать: не указана

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Лукьян Петров

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Толстая Настасья Лукьянова

Отец ребёнка: Толстой Лукьян Петров

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Толстая Марфа Лукьянова

Отец ребёнка: Толстой Лукьян Петров

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Толстой Самойло Лукьянов

Отец ребёнка: Толстой Лукьян Петров

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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