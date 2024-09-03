Толстая (Кривенцева) Василиса Фролова
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Кривенцов Фрол Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Толстая Настасья Лукьянова
Отец ребёнка: Толстой Лукьян Петров
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Толстая Марфа Лукьянова
Отец ребёнка: Толстой Лукьян Петров
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Толстой Лукьян Петров
Смерть
Неизвестно