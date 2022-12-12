Сукачёв Владимир Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сукачёв Владимир Платонович

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

26.07.1849

Дата смерти

02.01.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1866 по 1871
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1871 по 1898
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1898 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1920
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
02.01.1920
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
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