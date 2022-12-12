Сукачёв Владимир Платонович
Место рождения
Дата рождения26.07.1849
Дата смерти02.01.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1866 по 1871
Место жительства
С 1871 по 1898
Место жительства
С 1898 по 1918
Место жительства
С 1918 по 1920
Смерть
02.01.1920