Кравченко Галина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения11.02.1905
Дата смерти05.03.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1905
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кравченко (Каменев) Виталий Александрович
Отец ребёнка: Каменев Александр Львович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Шмаринова (Санова) Карина Николаевна
Отец ребёнка: Санов Санишвили Николай Константинович
Смерть
05.03.1996