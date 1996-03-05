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Кравченко Галина Сергеевна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.02.1905

Дата смерти

05.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1905

Отец: не указан

Мать: Кравченко (Бердинская) Александра Ивановна мл

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санов Санишвили Николай Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменев Александр Львович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кравченко (Каменев) Виталий Александрович

Отец ребёнка: Каменев Александр Львович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Шмаринова (Санова) Карина Николаевна

Отец ребёнка: Санов Санишвили Николай Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.03.1996
Москва, город федерального значения Москва

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