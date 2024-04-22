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Гаврило Фёдоров

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Фёдор Исаков

Мать: Елисавета Михайлова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ульяна Гаврилова

Мать ребёнка: Марья Михайлова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: Марья Михайлова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Гаврилова

Мать ребёнка: Марья Михайлова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Александр Гаврилов

Мать ребёнка: Марья Михайлова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ипполит Гаврилов

Мать ребёнка: Марья Михайлова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Наталья Гаврилова

Мать ребёнка: Марья Михайлова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Михайлова

Смерть
Неизвестно
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