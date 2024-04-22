Гаврило Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Фёдор Исаков
Мать: Елисавета Михайлова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ульяна Гаврилова
Мать ребёнка: Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Авдотья Гаврилова
Мать ребёнка: Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Александр Гаврилов
Мать ребёнка: Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ипполит Гаврилов
Мать ребёнка: Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Наталья Гаврилова
Мать ребёнка: Марья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Михайлова
Смерть
Неизвестно