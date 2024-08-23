Панихин Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: (Панихина) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: (Панихина) Анисья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1891
Сын: Панихин Григорий Павлович
Мать ребёнка: Панихина Екатерина Ефимовна
Смерть
Неизвестно