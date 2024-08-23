Панихин Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панихин Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1876 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панихина Екатерина Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: (Панихина) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: (Панихина) Анисья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1891

Сын: Панихин Григорий Павлович

Мать ребёнка: Панихина Екатерина Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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