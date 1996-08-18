Приятелева (Пулькина) Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приятелева (Пулькина) Агафья Андреевна

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Место рождения

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.04.1911

Дата смерти

18.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1911

Отец: Пулькин Андрей Борисович

Мать: Пулькина Анна Яковлевна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1936

Дочь: Мозжухина Валентина Степановна

Отец ребёнка: Приятелев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирилина Таисия Степановна

Отец ребёнка: Приятелев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Антонина Степановна

Отец ребёнка: Приятелев Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приятелев Степан Андреевич

Смерть
18.08.1996
Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
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