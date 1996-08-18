Приятелева (Пулькина) Агафья Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.04.1911
Дата смерти18.08.1996
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1911
Отец: Пулькин Андрей Борисович
Мать: Пулькина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.06.1936
Дочь: Мозжухина Валентина Степановна
Отец ребёнка: Приятелев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирилина Таисия Степановна
Отец ребёнка: Приятелев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Антонина Степановна
Отец ребёнка: Приятелев Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.1996
Октябрьск, Октябрьск, Самарская область