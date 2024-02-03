Миротворцев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миротворцев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миротворцева (Казакова) Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миротворцева (Казакова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миротворцева (Казакова) Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно

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