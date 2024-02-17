Каткова (Кальянова) Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова (Кальянова) Екатерина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кальянов Матвей Алексеевич

Мать: Кальянова Матрена Ильинична

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Катков Иван Дмитриевич

Подлесная Дьяча, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Катков Иван Дмитриевич

Подлесная Дьяча, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1893

Сын: Катков Петр Иванович

Отец ребёнка: Катков Иван Дмитриевич

Подлесная Дьяча, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Колобова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Катков Иван Дмитриевич

Подлесная Дьяча, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Катков Николай Иванович

Отец ребёнка: Катков Иван Дмитриевич

Подлесная Дьяча, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1929
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