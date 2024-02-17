Каткова (Кальянова) Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Домна Ивановна
Отец ребёнка: Катков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Катков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.06.1893
Сын: Катков Петр Иванович
Отец ребёнка: Катков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Колобова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Катков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Катков Иван Дмитриевич
Смерть
1929